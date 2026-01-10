2 minuti per la lettura

Due cuccioli di cane e la loro madre, intrappolati in uno scarico di acqua piovana, salvati a Cosenza dai vigili del fuoco

Dalla mattinata di oggi (10 gennaio 2026) una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza si è impegnata in un lungo e delicato intervento di soccorso per il recupero di due cuccioli di cane e della loro madre, rimasti incastrati all’interno di una tubatura.

Gli animali si trovavano bloccati in uno scarico di acque piovane in cemento, in una posizione particolarmente difficoltosa che ha reso necessarie operazioni complesse e di estrema attenzione per evitare ulteriori rischi alla loro incolumità. L’intervento ha richiesto l’impiego di mezzi di movimento terra, tra cui un escavatore dotato di martello demolitore, per consentire l’apertura controllata della tubazione e il successivo recupero in sicurezza degli animali.

Per i vigili del fuoco la giornata odierna ha visto una situazione di emergenza per l’elevato numero di chiamate di soccorso pervenute alla sala operativa, dovute alle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando il territorio. Nonostante ciò, i Vigili del Fuoco hanno continuato a operare senza sosta, anche in condizioni di meteo particolarmente difficili, dimostrando ancora una volta professionalità, dedizione e spirito di servizio nel salvare la vita ai cani intrappolati.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per il supporto alle operazioni e la gestione della sicurezza dell’area. Al termine dell’intervento, conclusosi con esito positivo, numerosi gli applausi delle persone intervenute. I cuccioli e la madre sono ora affidati alle cure del canile di Donnici (CS).