Corigliano-Rossano, violenza in famiglia, un arresto

2 minuti per la lettura

Intervento della Polizia a Corigliano-Rossano, 46enne in arresto per violenza e resistenza. Dopo aver aggredito la convivente, ha ferito un agente nel tentativo di sottrarsi al controllo

Una serata di paura è terminata con l’arresto di un uomo di 46 anni, accusato di minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio, avvenuto nel centro ionico, ha visto protagonista il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano-Rossano, intervenuto tempestivamente per sedare una violenta lite in famiglia che rischiava di trasformarsi in tragedia.

La richiesta di aiuto e i maltrattamenti

Tutto è iniziato con una segnalazione giunta al numero di emergenza 112. Una voce allarmata richiedeva l’intervento delle forze dell’ordine per presunti maltrattamenti in atto all’interno di un’abitazione privata.

Giunti rapidamente sul posto, gli agenti della Volante hanno intercettato la vittima, la compagna convivente dell’uomo, che si trovava in strada, visibilmente scossa. La donna ha riferito ai poliziotti di aver subito comportamenti violenti da parte del partner, specificando che non si trattava di un episodio isolato ma di vessazioni già avvenute in passato. Mentre la vittima veniva messa in sicurezza e affidata alle cure dei sanitari per il trasporto in ospedale, gli agenti si sono diretti verso l’abitazione per identificare l’uomo.

L’aggressione agli agenti

La situazione è precipitata non appena i poliziotti si sono trovati di fronte al 46enne. L’uomo, in evidente stato di agitazione, ha assunto fin da subito un atteggiamento ostile e aggressivo, minacciando gli operatori e rifiutandosi inizialmente di fornire le proprie generalità.

La tensione è salita alle stelle durante le procedure di identificazione. Mentre gli agenti stavano controllando i documenti, l’uomo ha tentato improvvisamente di sferrare un pugno al volto a uno dei poliziotti. Grazie alla prontezza di riflessi, l’operatore è riuscito a schivare il colpo diretto al viso, riportando tuttavia un infortunio alla mano nel tentativo di parare l’aggressione e difendersi.

L’arresto

La furia dell’uomo non si è placata: il 46enne ha aggredito anche il secondo agente presente con violenti spintoni, per poi tornare a scagliarsi contro il primo poliziotto con calci e ulteriori spinte.

Solo dopo una colluttazione, gli uomini del Commissariato sono riusciti a immobilizzarlo, mettendo fine alla condotta violenta. L’uomo è stato quindi dichiarato in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dovendo ora rispondere delle pesanti accuse di maltrattamenti, oltre che di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.