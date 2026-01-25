2 minuti per la lettura

Droga a Cosenza, il fenomeno non si arresta: Quattro gli arresti effettuati dalla polizia. Tre sono giovanissimi. Il territorio ancora piazza di spaccio, tra le principali attività della criminalità.

COSENZA- È notizia di pochi giorni fa l’arresto di uno spacciatore e il ritrovamento tra le sostanze stupefacenti anche dello “shaboo”, una droga potentissima che crea immediata dipendenza. È la prima volta che viene rintracciata nel nostro territorio, sintomo che il fenomeno droga non si arresta ma che anzi sperimenta sempre nuove strade (per non parlare del terrore nei confronti del Fentanyl: un potente oppioide denominata la “droga degli zombie” ma che a queste latitudini ancora si nomina poco).

L’ALLARME DEI GENITORI E IL PERICOLO DELLE NUOVE DROGHE

«Siamo preoccupati per i nostri figli e per i giovani. La droga è un pericolo che corre sulle nostre strade. Non pensiamo che tutti possono esserne immuni, anzi le cronache ci dicono altro e ci chiediamo cosa possiamo fare» sono le parole dei genitori allarmati, che sperano di indirizzare i figli sulla retta via ma anche di ricevere aiuto da parte delle istituzioni. «Da soli non possiamo combattere questo fenomeno». Lo spaccio risulta essere una delle principali attività della criminalità organizzata del territorio.

DROGA, ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTROLLI DELLA QUESTURA DI COSENZA

Le forze dell’ordine sono sempre in allerta sul fronte della prevenzione e repressione dei crimini legati al mondo degli stupefacenti.vLe ultime ore hanno visto impegnati gli uomini della questura di Cosenza con controlli su tutto il territorio dal capoluogo al resto della Provincia. Durante questa settimana le attività di prevenzione, effettuate dagli operatori della Squadra Mobile e della Squadra Volante della Questura di Cosenza, insieme ai commissariati di Corigliano-Rossano, Paola e Castrovillari, anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria settentrionale”, hanno avuto come obiettivo prioritario proprio quello di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

IL BILANCIO DELL’OPERAZIONE: ARRESTI, DENUNCE E SEQUESTRI

Quattro le persone arrestate, di cui tre giovanissimi: le accuse sono di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono inoltre state segnalate cinque persone come assuntori e sequestrati, complessivamente, 350 grammi di hashish e 100 grammi di marijuana. Denunciate, inoltre, otto persone per diversi reati quali truffa, ricettazione, furto, spaccio, diffamazione e tentata estorsione, nonché eseguite un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari per stupefacenti e due ordini di carcerazione, rispettivamente per evasione e stalking, tentata violenza sessuale e tentata estorsione.