Cosenza, rissa all’obitorio: schiaffi e pugni tra familiari

La rissa tra familiari all’obitorio di Cosenza finisce al pronto soccorso. Necessario l’intervento della Polizia che ha avviato le indagini.

Momenti di tensione si sono verificati nella mattinata di oggi 27 gennaio 2026 all’obitorio di Cosenza, dove è scoppiata una accesa rissa tra i familiari di una persona deceduta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la lite sarebbe degenerata improvvisamente, arrivando allo scontro fisico con schiaffi e pugni. In particolare sarebbe stata la frase «non saresti dovuto venire», aad aver scatenato il diverbio tra parenti

Ad avere la peggio è stato un uomo, colpito con un pugno all’occhio, che ha riportato alcune contusioni. L’episodio ha avrebbe reso necessario l’intervento di quattro pattuglie della Polizia, giunte sul posto per riportare la calma e mettere in sicurezza l’area.

RISSA ALL’OBITOTIO, PARTECIPANTI MEDICATI ALL’OSPEDALE DI COSENZA

Da quanto emerso, all’origine della rissa ci potrebbero essere questioni legate all’eredità del defunto, ma nulla è ancora certo. Le persone coinvolte nella rissa sarebbero state accompagnate al vicino Pronto Soccorso dell’ospedale dell’Annunziata per ricevere le cure necessarie. I sanitari hanno riscontrato ferite e contusioni giudicate non gravi. Nel frattempo, la Questura di Cosenza ha avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.