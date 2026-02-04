Cosenza, la comunità islamica incontra il questore Antonio Borelli

1 minuto per la lettura

La comunità islamica di Cosenza, con Mohamed Fatih, presidente del Centro islamico e l’Imam Mouktar Diakite, incontra il questore Borelli

«Volevamo dare il benvenuto al questore e affrontare con lui i temi più sensibili legatati all’immigrazione, che riguardano tutta la provincia, ma soprattutto a Cosenza». Mohamed Fatih, presidente del Centro islamico di Cosenza e Rende, racconta l’incontro della comunità con il questore Antonio Borelli, avvenuto il due febbraio scorso, al quale erano presenti anche l’Imam Mouktar Diakite e il segretario, Simone Dario Nardella, insieme alla Digos.

«Abbiamo discusso delle problematiche legate ai permessi – spiega Fatih – delle lunghe attese. Un permesso di soggiorno di due anni, per esempio, uno straniero lo ritira dalla Questura. Quasi un anno e mezzo va perso tra vai e vieni, appuntamenti, ritardi. Quando lo prendi praticamente già pensi al rinnovo. Abbiamo chiesto quindi che siano rispettate le tempistiche previste».

«Ci stiamo lavorando», garantisce il questore Borelli, nel corso di un confronto «caratterizzato da un tono cordiale e franco e dalla disponibilità di tutte le parti di proseguire in un rapporto armonioso e di proficua collaborazione che sappia rispondere alle sfide che il momento pone di fronte a comunità e istituzioni».

Affrontato anche il tema illegalità e reati. «Abbiamo parlato con il questore di questa nuova gioventù chiamata “maranza” che sta nascendo anche a Cosenza – dice il presidente Mohamed – E questo è un problema che riguarda anche noi come comunità, perché la maggior parte di loro sono figli di stranieri o minori non accompagnati». Sui controlli che la polizia ha messo in campo nelle ultime settimane: «Ben vengano – conclude – fanno bene, fanno il loro lavoro»