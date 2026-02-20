Truffa agricola nel cosentino, sequestri per 90 mila euro

1 minuto per la lettura

Truffa agricola. I Finanzieri di Cosenza hanno sequestrato 90mila euro a un uomo che, dal 2019 al 2023, avrebbe percepito indebitamente contributi agricoli dichiarando falsamente la disponibilità di un terreno. L’indagine è partita dalla denuncia del vero proprietario

I Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno sequestrato circa 90mila euro a un uomo che, secondo quanto emerso dalle indagini, percepiva indebitamente contributi agricoli pur non possedendo alcun terreno. Il sequestro preventivo è stato disposto dal Gip di Castrovillari su richiesta della locale Procura della Repubblica.

TRUFFA AGRICOLA, FONDI PERCEPITI SENZA AVERE TERRENI

Gli investigatori hanno accertato che l’indagato, tra il 2019 e il 2023, avrebbe dichiarato fraudolentemente la disponibilità di un fondo agricolo per ottenere finanziamenti regionali erogati dall’Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura. In base alla ricostruzione della Guardia di Finanza, l’uomo avrebbe presentato falsi contratti di affitto per attestare la disponibilità del terreno.

LA DENUNCIA DAL VERO PROPRIETARIO DEL TERRENO

L’indagine è partita dalla denuncia del vero proprietario del fondo, che ha segnalato l’irregolarità ai militari della Compagnia di Castrovillari. Le successive verifiche documentali e catastali hanno permesso ai finanzieri di ricostruire l’intero meccanismo fraudolento, accertando l’indebito ottenimento dei contributi e disponendo, su ordine dell’autorità giudiziaria, il sequestro delle somme percepite.

SEQUESTRATI 90 MILA EURO PER LA TRUFFA AGRICOLA

L’uomo risulta ora indagato per truffa ai danni dello Stato e falso ideologico. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e per quantificare con precisione l’ammontare dei fondi pubblici indebitamente incassati.