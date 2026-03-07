Torano Castello, incendiato escavatore. Fillea chiede più legalità

1 minuto per la lettura

Escavatore distrutto da un incendio nel cantiere dell’asilo nido di Torano Castello, in provincia di Cosenza. La Fillea Cgil condanna l’episodio e chiede più legalità e sicurezza nei cantieri

Un incendio ha distrutto un escavatore nel cantiere per l’asilo nido comunale di Torano Castello, 5nel Cosentino. L’episodio, avvenuto nella notte, tra giovedì 6 e venerdì 6 marzo 2026, ha destato grande preoccupazione tra imprese e lavoratori del settore edile.

ESCAVATORE INCENDIATO A TORANO CASTELLO, LE RICHIESTA DI FILLEA CGIL



La Fillea Cgil ha ribadito con fermezza l’impegno per la tutela della legalità, trasparenza e rispetto delle regole nel settore delle costruzioni. «Ogni tentativo di intimidazione o condizionamento delle attività economiche e del lavoro – aggiunge la nota – deve essere contrastato con determinazione. Riponiamo piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura, certi che le indagini faranno luce sull’accaduto e individueranno i responsabili».



Secondo le prime informazioni, l’incendio potrebbe essere di natura dolosa. «Se le ricostruzioni dovessero confermare l’ipotesi di un atto intenzionale – dichiarano i sindacati – ci troveremmo di fronte a un gesto di estrema gravità, che colpisce non solo un’impresa, ma un’opera pubblica destinata alla collettività e quindi l’intera comunità».

MAGGIORE LEGALITÀ NEI CANTIERI



Il sindacato chiede tolleranza zero verso intimidazioni e condizionamenti che ostacolano il lavoro onesto. «Nei cantieri – afferma la Fillea – devono prevalere legalità e trasparenza. Confidiamo nelle indagini per individuare i responsabili».

INCENDIO ESCAVATORE, SI RIAPRE IL DIBATTITTO SULLA SICUREZZA

La Fillea Cgil ribadisce l’impegno nel percorso per la sicurezza e la legalità nel settore edile, anche attraverso l’iniziativa in corso a Crotone dedicata ai diritti dei lavoratori. «Lo Stato e le istituzioni devono essere sempre più presenti nei cantieri – conclude – per proteggere il lavoro e la qualità delle opere pubbliche».