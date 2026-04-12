Truffa delle false email a nome di Mons. Savino, la Diocesi: «Non apritele»

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Falsa email a nome di Mons Savino: la Diocesi denuncia un tentativo di truffa e avverte del rischio virus.

CASSANO ALLO IONIO (COSENZA) – Una rete di inganni digitali sta prendendo di mira i fedeli e i contatti della Diocesi di Cassano allo Ionio. Attraverso una nota ufficiale, la curia ha denunciato un tentativo di truffa informatica perpetrato utilizzando il nome di Monsignor Francesco Savino, Vescovo della diocesi e Vicepresidente della CEI. I cybercriminali utilizzano un falso indirizzo email, mons.savino@outlook.it, per inviare messaggi in cui si sollecita l’invio di somme di denaro. La motivazione addotta nelle missive riguarda presunte necessità urgenti di alcune comunità religiose, facendo leva sulla generosità e sulla fiducia che i destinatari ripongono nella figura del Vescovo.

TRUFFA TRAMITE EMAIL A NOME DEL MONS SAVINO: «CESTINATE I MESSAGGI»

La smentita è arrivata categorica dal Vicario Generale della diocesi di Cassano allo Ionio, don Annunziato Laitano, che ha firmato l’allerta per proteggere la comunità: «Chiunque dovesse ricevere tale messaggio è pregato vivamente di non aprirlo e di cestinarlo direttamente». L’invito alla massima prudenza è perentorio: la Diocesi non utilizza mai tali modalità per la raccolta di fondi o per comunicazioni di natura economica. L’allerta non riguarda solo il pericolo di perdite finanziarie. Secondo quanto segnalato dal Vicario, l’apertura di tali email o dei relativi allegati espone i destinatari a rischi informatici. Il messaggio potrebbe contenere malware capaci di infettare computer e smartphone. Dietro il link potrebbe nascondersi un tentativo di hackeraggio volto a sottrarre dati sensibili, password e informazioni personali