Cosenza, Palazzo degli Uffici in vendita

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La Provincia di Cosenza ha pubblicato l’avviso per la manifestazione d’interesse per l’acquisto di porzione del 50 per cento dell’immobile di Palazzo degli Uffici.

COSENZA – In esecuzione al Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni Immobiliari per l’anno 2025 la Provincia di Cosenza ha pubblicato nei giorni scorsi l’avviso per la manifestazione d’interesse per l’acquisto di porzione del 50 per cento dell’immobile “Palazzo degli Uffici Vaglio Lise” di proprietà dell’Ente guidato da Biagio Faragalli.

PREZZO E DIMESIONI DELL’IMMOBILE

Il prezzo dell’immobile della trattativa privata che verrà instaurata tra coloro i quali manifesteranno il proprio interesse all’acquisto è di 5.509.653,75 euro secondo la perizia di stima. Da un punto di visto tecnico la superficie commerciale per la categoria A10 è 3.474 metri quadrati, per la categoria C2 1.705,5 metri quadrati.

«La Provincia di Cosenza procederà all’aggiudicazione dell’immobile oggetto della presente alienazione in favore del soggetto che avrà effettuato la migliore offerta a titolo di acquisto. In caso di parità di offerta, l’aggiudicazione sarà disposta a favore del soggetto che abbia indicato, unitamente all’offerta economica, tempi più brevi per la stipula del contratto rispetto a quelli indicati nel presente avviso pubblico», si legge nell’avviso.

MANIFESTAZIONI D’INTERESSE ENTRO IL 20 MAGGIO 2026

Quest’ultimo è preliminare alla procedura negoziata a trattativa privata, secondo il criterio del miglior prezzo in aumento rispetto all’importo stabilito a base di gara, che sarà espletata esclusivamente con coloro che presenteranno manifestazione di interesse all’acquisto del bene di cui si tratta, nelle modalità e nei tempi di seguito stabiliti.

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 maggio. Attualmente una parte del Palazzo degli Uffici ospita il Centro per l’Impiego, che a breve sarà trasferito nella nuova sede di via Giulia a Cosenza, e in passato vi hanno trovato sistemazione una serie di uffici pubblici.

L’INCOMPIUTA DI VAGLIO LISE

Negli ultimi anni l’immobile è stato al centro di diverse polemiche riguardo il progressivo “abbandono” e le destinazioni d’uso. La struttura avrebbe dovuto rappresentare uno dei capisaldi per il rilancio e la riqualificazione dell’intera area di Vaglio Lise. Ma così non è stato. Ora con l’avviso pubblicato dalla Provincia di Cosenza potrebbe aprirsi un nuovo capitolo per il Palazzo degli Uffici.