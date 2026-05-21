Rende, sit-in a Villaggio Europa per il parco giochi

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Il 22 maggio i residenti di Villaggio Europa a Rende promuovono un sit-in per chiedere il rimpiazzo dei giochi nel parco di piazza Italia

RENDE (COSENZA) – Un appuntamento al parco per chiedere risposte, con lo spirito di chi considera quello spazio un bene comune costruito nel tempo con cura e partecipazione. Venerdì 22 maggio, i cittadini di Villaggio Europa a Rende si ritroveranno al parco giochi di piazza Italia per sollecitare all’amministrazione comunale il rimpiazzo dei giochi rimossi nei mesi scorsi.

L’iniziativa nasce dall’associazione di quartiere, la stessa che oltre tredici anni fa contribuì alla nascita di quell’area verde quando la zona era ancora poco frequentata. Nel tempo, quel piccolo parco giochi è diventato un punto di riferimento per famiglie, bambini e residenti, favorendo occasioni di incontro e socialità e stimolando la nascita di altre attività.

LE RICHIESTE DEI RESIDENTI

«Quando abbiamo iniziato la nostra attività, il quartiere era quasi deserto. Quel parco è stato uno dei primi luoghi di aggregazione e ha aiutato a creare una comunità», spiegano i promotori. Un percorso cresciuto dal basso, grazie all’impegno diretto di volontari e cittadini che hanno contribuito anche economicamente alla realizzazione e alla cura dell’area.

A dicembre dello scorso anno, però, la rimozione dei giochi: «Abbiamo trovato il parco svuotato senza alcuna comunicazione preventiva. Nei vari incontri con gli amministratori, ci è stato spiegato che le strutture non erano più sicure. Non abbiamo messo in dubbio questa valutazione e abbiamo subito dato la nostra disponibilità a collaborare per rimettere tutto a norma, anche di tasca nostra».

Da allora, però, nessun rimpiazzo dei giochi Con l’arrivo della bella stagione, quel parco si fa ancora più desiderabile, ma «vederlo così vuoto ci spinge a mobilitarci ancora una volta. Venerdì ci ritroveremo tra cittadini per chiedere con chiarezza quali siano le intenzioni in merito a quell’area». Un appello che nasce dal desiderio di continuare a prendersi cura di uno spazio percepito come parte integrante della vita del quartiere. «Villaggio Europa si è sempre preso cura di questo luogo. Vorremmo solo sapere come e quando potrà tornare a essere vissuto dai bambini e dalle famiglie», conclude l’associazione.