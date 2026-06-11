Cosenza brucia, tre roghi nel capoluogo bruzio

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Giornata di roghi a Cosenza: in fiamme un autobus all’autostazione, incendi in contrada Soprana e su viale Mancini

COSENZA – Giornata di fuoco nel capoluogo bruzio. E purtroppo non in senso letterale. Nella tarda mattinata un autobus ha preso fuoco all’autostazione di Cosenza. In via Medaglie le fiamme hanno avvolto il mezzo mentre erano in transito. Non risultano feriti nel rogo ma sono stati attimi di paura e apprensione tra i residenti e i pendolari. A quanto pare l’incendio dell’autobus sarebbe da attribuire a un guasto tecnico. I Vigili del fuoco hanno provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area.

INCENDIO IN CONTRADA SOPRANA

Un altro incendio, sempre nella tarda mattinata, è divampato in contrada Soprana. La fiamme hanno divorato le sterpaglie e alcuni capannoni. Anche qui non si registrano feriti. La nube di fumo è stata visibile per diverse ore. I Vigili del fuoco hanno faticato non poco per spegnere l’incendio e garantire la sicurezza dell’area rurale.

FIAMME ANCHE SU VIALE MANCINI

Nel pomeriggio invece un vasto incendio si è sviluppato in pieno centro su viale Mancini. Le fiamme hanno lambito le auto che hanno continuato a transitare fino all’arrivo dei dei Vigili del fuoco e delle forze dell’ordine che hanno provveduto allo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dell’intera area.