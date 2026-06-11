Paura all’autostazione di Cosenza, autobus in fiamme

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Autobus in fiamme all’Autostazione di Cosenza in via Medaglie d’oro, paura tra i residenti e i pendolari

COSENZA – Attimi di tensione e apprensione nella mattinata dell’ 11 giugno all’autostazione di Cosenza per un autobus in fiamme. Il rogo, secondo quanto si apprende dalle prime frammentarie informazioni, si sarebbe sviluppate nella zona posteriore del mezzo mentre questo si trovava in transito lungo via delle Medaglie d’Oro. Allo stato attuale non risultano persone ferite. La zona dell’autostazione è stata avvolta dal una nube di fumo visibile anche a diversi metri di distanza. Sul posto i Vigili del Fuoco di Cosenza per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Restano ovviamente da chiarire le esatte dinamiche dell’evento.