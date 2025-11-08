Cosenza, colpi d’arma fuoco all’autostazione

1 minuto per la lettura

Sabato di paura in centro città a Cosenza, due persone su uno scooter hanno sparato colpi d’arma da fuoco ad altezza uomo nella zona dell’autostazione

MOMENTI di paura in città. I carabinieri hanno trovato dei bossoli d’arma da fuoco nei pressi dell’autostazione di Cosenza. Sono stati avvisati, dopo le 20 di un sabato sera, dai residenti che hanno segnalato di aver sentito degli spari. Da una prima ricostruzione due persone su uno scooter hanno sparato alcuni colpi ad altezza uomo e poi si sono dileguate per le strade della città.

Dalle prime indagini non ci sono feriti e non si conosce l’obiettivo. Era solo un avvertimento o nella zona si trovava effettivamente qualcuno a cui erano indirizzati i colpi d’arma da fuoco, pare contro un’auto, di questo si occuperanno gli inquirenti chiamati a investigare su questo atto di violenza avvenuto all’autostazione, nel pieno centro cittadino. L’area dove è avvenuta la sparatoria è stata transennata. La zona dell’autostazione si conferma luogo poco sicuro ed è di nuovo allarme criminalità.