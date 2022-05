Tentato omicidio di un imprenditore nel Cosentino, arrestato ricercato

1 minuto per la lettura

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA) – Dopo un mese di irreperibilità Mirko Matteo Voltasio, ricercato per tentato omicidio, è stato arrestato dai carabinieri in quel di Rossano.

L’uomo si era sottratto all’arresto lo scorso 8 aprile quando altre tre persone oltre a lui furono colpite da ordinanze di custodia cautelare, tra carcere e domiciliari, per il pestaggio di un imprenditore avvenuto il 4 dicembre in via Cesare Marini, pestaggio culminato nell’esplosione di un colpo di pistola che ferì la vittima a una mano.

Voltasio è sospettato di aver premuto quel grilletto e di aver puntato l’arma alla pancia dell’imprenditore, con il colpo che avrebbe preso poi un’altra direzione solo in modo fortuito. Da qui l’accusa di tentato omicidio dalla quale ora sarà chiamato a difendersi. Dopo essere stato dichiarato in stato di arresto, è stato tradotto in carcere.