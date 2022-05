Crollato un grosso albero in pieno centro cittadino a Cosenza

1 minuto per la lettura

COSENZA – Tragedia sfiorata stamattina su via Luigi Nicoletti, traversa che corre parallela a viale Mancini nel tratto centrale dell’importante arteria cittadina.

Un albero di grandi dimensioni è crollato danneggiando un’auto in sosta. Una magra consolazione, dal momento che se si fosse trovato un pedone o un biker le conseguenze potrebbero essere state drammatiche.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i primi rilievi, più tre mezzi dei vigili del fuoco che hanno rimosso l’albero.

I cittadini del quartiere, allarmati dal boato, sono scesi per strada rilanciando le richieste di manutenzione al verde: come l’enorme albero crollato oggi, che – hanno segnalato i residenti – non veniva potato da anni, ne sono stati segnalati altri ancora più pericolosi perché posti su slarghi e parchi dove spesso giocano i bambini.