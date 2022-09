Tragedia a Corigliano, muore centauro

1 minuto per la lettura

CORIGLIANO ROSSANO – Centauro muore travolto da un’auto. Valeriv Tresin, questo il nome della vittima, di origine lituana, che ha perso la vita su via Provinciale, nella frazione di Schiavonea. L’uomo che aveva 62 anni è stato travolto da un’automobile. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri del locale reparto territoriale.

Il conducente dell’auto, dopo aver investito il lituano si è fermato per prestare i soccorsi. Un’autoambulanza del 118 ha dato assistenza allo straniero, ancora in vita. Il decesso, da quanto si è appreso, è sopraggiunto successivamente per le gravi ferite riportate dall’uomo. Tresin era stato trasportato all’ospedale di Corigliano, il Compagna, e poi trasferito all’ospedale di Rossano dove il centauro muore dopo poche ore per le gravi ferite riportate