Violenta rissa tra ragazzini in pieno centro a Cosenza

UN TRANQUILLO sabato pomeriggio di gennaio che poteva trasformarsi in tragedia. È accaduto ieri, nella centralissima piazza Bilotti, dove una violenta rissa tra adolescenti ha attirato l’attenzione di decine di passanti che in un attimo si sono riversate in strada. Da quel che si apprende, infatti, due bande di ragazzini, alcuni dei quali minorenni, sono state protagoniste di una colluttazione nel corso della quale sarebbero volati per aria anche i tavolini di un bar. Alcuni di loro sono rimasti feriti, per fortuna in maniera non grave.

Soltanto il tempestivo intervento dei passanti, che hanno allertato i soccorsi, ha scongiurato il peggio. Sul posto, infatti, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a prestare le cure del caso, in particolare a uno dei ragazzi colpito da un tubo metallico, e tre volanti della Polizia che hanno sedato la lite e proceduto a identificare i giovani, e che ora sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

IL REPORT

Nel complesso, durante la settimana appena conclusa, la Questura di Cosenza ha predisposto in tutto il territorio della provincia le operazioni di contrasto alle attività criminali, impiegando 260 Equipaggi di Polizia, nonché Unità cinofile della Polizia di Stato, 24 ore su 24. I posti di controllo effettuati sono stati 139, nel corso dei quali sono state identificate oltre 1887 persone e controllati oltre 1224 veicoli. Dai citati controlli sono conseguite 321 infrazioni al Codice della Strada, con quattro autovetture sottoposte a sequestro amministrativo e otto documenti di circolazione ritirati. Sono stati effettuati controlli amministrativi presso gli esercizi commerciali. Consistente l’attività di prevenzione e di controllo del territorio da parte della Squadra Mobile, della Squadra Volante e dei Commissariati distaccati di Pubblica sicurezza con la denuncia a piede libero di 10 persone alle competenti Autorità giudiziarie ed amministrative, per reati quali furto aggravato, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, minacce, lesioni personali, guida senza patente, furto aggravato, violenza e minacce a pubblico ufficiale, violazione delle prescrizioni della Sorveglianza speciale e stalking.

In particolare, la Squadra Mobile, ha deferito alla competente Autorità giudiziaria un uomo per il furto di una bicicletta elettrica, concluse altre indagini circa i cosiddetti reati di stalking e segnalato un giovane perché trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Incisiva l’attività della Squadra Volante.

Nel corso di un controllo di un’autovettura, ha identificato il conducente che, a seguito degli accertamenti esperiti, è stato poi sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e deferito alla competente Autorità per guida senza patente. Ha proceduto al controllo di due giovani, uno dei quali è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 17 centimetri.