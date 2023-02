Giallo a Cetraro, cadavere di una donna trovato in un pozzo

1 minuto per la lettura

CETRARO – Giallo a Cetraro in provincia di Cosenza dove il cadavere senza vita di una donna di 67 anni è stato trovato all’interno di un pozzo. Il ritrovamento è avvenuto in località Ceramile.

Ancora ignota la dinamica dell’accaduto su cui è stata avviata una indagine da parte dei carabinieri per portare a termine tutti gli accertamenti del caso.

Secondo quanto si è potuto apprendere in via informale, la donna soffriva da tempo di problemi di salute. L’ipotesi più accreditata sarebbe quella di un suicidio ma al momento non si escludono altre ipotesi tra cui anche quella di un possibile incidente.

Sul posto nel comune di Cetraro sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero del cadavere in fondo al pozzo. Presenti anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

I carabinieri, come detto, stanno procedendo ad effettuare tutti gli accertamenti del caso. L’obiettivo è scoprire la possibile dinamica e determinare la matrice dell’episodio che ha portato alla morte della donna. A chiamare i soccorsi sono stati i familiari della donna deceduta