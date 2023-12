Incendio a Mongrassano, nel Cosentino, muore una donna

1 minuto per la lettura

Tragedia a Mongrassano in provincia di Cosenza dove in un incendio divampato nella propria abitazione muore una donna

MONGRASSANO (COSENZA) – Tragedia a Mongrassano nel Cosentino dove in un incendio muore una donna. In particolare, una donna anziana di 87 anni è deceduta nell’incendio divampato nella sua abitazione a Mongrassano, comune di circa 1.500 abitanti in provincia di Cosenza.

La donna, Maria Giovanna Casella, viveva da sola all’interno di una abitazione del centro storico cittadino. Da quanto si è appreso dalle prime informazioni trapelate, l’incendio sarebbe divampato partendo da una stufa forse malfunzionante.

Una delle figlie della donna era passata a trovarla proprio questa mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e le forze dell’ordine. Sull’accaduto sono state avviate le indagini da parte degli organi inquirenti per individuare le cause che possono aver provocato il rogo che ha portato al decesso della donna.