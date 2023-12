Corigliano Rossano, si offre per aiutare in un trasloco e poi la rapina, fermato un uomo

2 minuti per la lettura

Corigliano Rossano, prima si offre per aiutare in un trasloco e poi, una volta in casa rapina con violenza una donna. Disposto il fermo di un uomo

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA) – Prima si offre di aiutarla a fare un trasloco, ma poi, una volta chiusa la porta, la rapina in casa picchiandola violentemente. È successo, secondo la ricostruzione degli eventi trapelata dagli ambienti investigativi, a Corigliano Rossano nel Cosentino. In prossimità delle feste di Natale una signora che aveva la necessità di effettuare il trasloco della sua abitazione ha deciso di affidarsi a una persona che conosceva di vista. Questi, però, è risultato essere una persona già nota alle forze dell’ordine ma che, in realtà, aveva altre intenzioni.

In particolare l’uomo, ottenuta la fiducia della donna, con la scusa di prendere visione degli oggetti che dovevano essere spostati, è riuscito a entrare nell’abitazione. Una volta dentro avrebbe compiuto una violenta rapina. Sulla scorta degli indizi di reato raccolti, i carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, con il supporto dei colleghi della Stazione di Corigliano Calabro Scalo e sotto la direzione della Procura di Castrovillari, diretta dal procuratore capo Alessandro D’Alessio, hanno eseguito un fermo nei confronti dell’uomo che è stato quindi trasferito in carcere.

Dalle indagini è emerso che una volta chiusa la porta dell’appartamento e rimasti soli sarebbe iniziato il calvario della donna. L’uomo, dopo che la donna ha preso il portafogli per concedere l’anticipo della commissione, avrebbe scaraventato la vittima a terra e percuotendola. Attimi di terrore che sono culminati con le mani dell’aggressore strette intorno al collo della donna. Tutto è finito solo dopo che l’aggressore è riuscito a impossessarsi del portafogli della vittima e di un cellulare nuovo, appena acquistato e custodito nella confezione. Dopo averla picchiata, l’ha minacciata più volte intimandole di stare zitta. La donna è finita in Pronto soccorso per le lesioni riportate.