Ciclista travolto e ucciso da un’auto in provincia di Cosenza

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA) – Drammatico incidente nella tarda serata di ieri a Corigliano Rossano dove un ciclista è morto sul colpo dopo essere stato travolto da un’auto. La vittima è un uomo di nazionalità straniera. La tragedia si è verificata in contrada Sant’Irene. Il conducente di una Citroen, coinvolto anch’egli nell’incidente ma senza gravi conseguenze, si è fermato prontamente per prestare soccorso.

Dalle primissime ricostruzioni l’uomo avrebbe riferito che il ciclista sia stato travolto dal conducente di un’altra vettura che si sarebbe dato alla fuga.

Sul luogo del sinistro mortale, sono intervenuti i carabinieri, la Guardia di finanza e i sanitari del 118. La zona dell’incidente è stata descritta piuttosto carente per quanto riguarda l’illuminazione, e questo potrebbe aver contribuito al tragico incidente. Le indagini sono in corso, ma sembra che la scarsa visibilità possa aver inciso sulla dinamica dell’incidente. Il tratto stradale coinvolto è stato transennato per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi del caso.