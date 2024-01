Cosenza, padre spara al figlio al culmine di una lite

1 minuto per la lettura

Drammatica lite in una casa di Cosenza dove il figlio minaccia con un coltello il padre che prende una pistola e gli spara

COSENZA – LITE in famiglia degenera e finisce con un quarantenne in ospedale ferito dal padre con un colpo di pistola alla gamba. Il fatto è avvenuto ieri sera in una abitazione di viale Mancini. Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, padre e figlio avrebbero dato vita a una furiosa lite.

PADRE SPARA AL FIGLIO A COSENZA AL CULMINE DI UNA LITE IN FAMIGLIA

Il quarantenne avrebbe minacciato il padre cercando di colpirlo con un coltello, a questo punto il genitore ha sparato il figlio ferendolo a una coscia. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Annunziata di Cosenza dai sanitari del 118 avvisati dalle forze dell’ordine. Le condizioni di G. F., queste le iniziali dell’uomo colpito, non sarebbero gravi. Il ferito si trovava in casa sottoposto agli arresti domiciliari a seguito di una condanna per maltrattamenti in famiglia.

Non si conoscono ancora i motivi della lite. Ieri sera l’anziano è stato sentito dai carabinieri, che seguono le indagini, e si suppone che sarà sottoposto a fermo. Bisogna appurare da dove proviene l’arma, se è detenuta in maniera legale e se il ferimento è avvenuto per legittima difesa.