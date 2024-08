Tragico incidente in Sila, morta 39enne

1 minuto per la lettura

Ilaria Mirabelli, 39enne tifosissima del Cosenza, morta in un incidente stradale in Sila: l’auto su cui viaggiava è sbandata uscendo di strada

SAN GIOVANNI IN FIORE – Una domenica di festa passata sui monti della Sila, a Lorica, che si trasforma in una tragedia senza fine. Una ragazza di 39 anni, Ilaria Mirabelli è morta in un incidente stradale, lungo la statale della Sila 108 bis, in località “Barrachella” nei pressi di Lorica, dove era andata per godersi il sole di una domenica di agosto in compagnia di amici senza sapere che per lei sarebbe stata l’ultima.

L’auto su cui viaggiava (al volante c’era un’altra persona rimasta illesa) è sbandata ed uscita di strada e per lei non c’è stato niente da fare. Tifosissima del Cosenza, Ilaria la si vedeva sempre in curva con gli ultras dei lupi. E (c’è da giurare) che anche ieri sera sarebbe stata incollata davanti al televisore a vedere la sua squadra impegnata con il Mantova. Ed, invece, la famiglia, gli amici e i tifosi rosso-blu devono solo piangere la sua improvvisa e tragica scomparsa. L’incidente mortale è accaduto verso le 15 di ieri a Lorica, nel comune di Casali del Manco, lungo la strada provinciale 108 bis, che da San Giovanni in Fiore reca alla “Perla della Sila”, quando la località della Sila era stracolma di turisti.

Anche Ilaria aveva deciso di “scappare” dal caldo infernale di Cosenza per godersi il fresco della Sila e maledettamente proprio lì ha trovato la morte.

Sul posto gli uomini dell’Anas e i carabinieri della locale caserma che stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.