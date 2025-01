Grande apprensione a Trebisacce (CS) per la scomparsa di Gaetano Adduci

1 minuto per la lettura

Il giovane Gaetano Adduci, è scomparso da ieri. Era uscito di casa con la moto per raggiungere la fidanzata a Falconara Albanese ma non è mai arrivato

TREBISACCE (CS) – Una intera città mobilitata. A Trebisacce, in provincia di Cosenza, è grande la preoccupazione per la scomparsa di Gaetano Adduci, 37 anni. L’uomo è svanito nel nulla da ieri, 31 dicembre 2024, dopo essere uscito di casa alle ore 10:00 in sella alla sua moto Kawasaki Ninja R600 verde e nera, targa FH16869. La sua meta era Falconara Albanese, dove avrebbe dovuto raggiungere la fidanzata.

GAETANO ADDUCI, L’APPELLO VIA SOCIAL DEL COMUNE DI TREBISACCE

Adduci – da come si apprende da un post apparso sulla pagina social istituzionale del Comune di Trebisacce – indossava una giacca nera da moto e pantaloni multicolore. Alle 13:30 circa ha contattato la madre telefonicamente, comunicando di essere arrivato a destinazione, ma non è mai giunto sul luogo.

Il Comune di Trebisacce ha lanciato un appello tramite i propri canali social, chiedendo la massima condivisione per aiutare a ritrovare il giovane. «Chiunque avesse informazioni utili o avesse avvistato Gaetano Adduci – si legge – è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine o i numeri telefonici 3472689080 o 0981 58524». Le ricerche sono attualmente in corso.