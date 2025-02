Rossano, tentata rapina in bar: arrestati da un finanziere fuori servizio

1 minuto per la lettura

Gli uomini della tentata rapina in un bar di Corigliano Rossano erano armati di pistola giocattolo, intervenuto il finanziere presente nel bar li ha arrestati.

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA) – Ieri sera, 2 febbraio 2025, un bar dell’area urbana di Rossano, a Corigliano Rossano, è stato teatro di un tentata di rapina che si è concluso con l’arresto di due malviventi. Intorno alle ore 22 due uomini hanno fatto irruzione nel locale, armati di una pistola. Con fare minaccioso, hanno intimato ai titolari di consegnare l’incasso della giornata.

Nel bar in quel momento c’era anche finanziere fuori servizio che si trovava a consumare qualcosa nell’esercizio commerciale. La scena quindi non è sfuggita al militare. L’uomo, con coraggio e sangue freddo, è infatti intervenuto prontamente, riuscendo a bloccare i due rapinatori.

Nel frattempo, il finanziere ha allertato i colleghi, giunti sul posto in pochi minuti. I due uomini presunti autori della tentata rapina sono stati quindi arrestati dalla Guardia di Finanza e condotti in caserma. Dagli accertamenti è emerso che la pistola utilizzata per la rapina era in realtà una replica giocattolo. Un dettaglio che, fortunatamente, non ha cambiato l’esito dell’azione criminosa, grazie al tempestivo intervento del finanziere.