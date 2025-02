Paola, dottoressa aggredita al pronto soccorso

1 minuto per la lettura

Ennesima aggressione a un medico in un ospedale calabrese, una dottoressa a Paola prima aggredita e poi spintonata da un paziente al pronto soccorso

PAOLA (COSENZA) – Momenti di tensione all’ospedale civile San Francesco di Paola, dove un giovane ha aggredito una dottoressa all’interno del pronto soccorso. L’episodio è scaturito dalla richiesta insistente del ragazzo di sottoporsi a una TAC lombosacrale senza prenotazione. Il giovane è andato direttamente al reparto di radiologia pretendendo di effettuare l’esame immediatamente. Ma la dottoressa gli ha negato la prestazione data l’assenza di prenotazione e il lungo numero di pazienti in attesa per il proprio turno.

DOTTORESSA AGGREDITA ALL’OSPEDALE DI PAOLA

Poco dopo, lo stesso si è recato nel pronto soccorso continuando a pretendere la TAC con toni sempre più accesi. In quel momento, la dottoressa, un’anestesista, si trovava li per caso ed era intenta a parlare con un poliziotto in borghese, il quale ha cercato di calmare la situazione. Il poliziotto ha consigliato al giovane di abbassare i toni e rilassarsi, ma lui ha reagito in modo violento, iniziando a strattonare chiunque gli si avvicinasse. L’anestesista è stata quindi spintonata con forza ed è caduta a terra battendo la testa.

Subito dopo, la fidanzata dell’aggressore ha fatto irruzione nel pronto soccorso urlando e sostenendo che il suo compagno fosse stato aggredito. I carabinieri della compagnia di Paola sono stati allertati e sono arrivati immediatamente sul posto per ristabilire la calma. La dottoressa è stata subito soccorsa dai colleghi e ha ricevuto le cure necessarie.