Il calcio cosentino piange la morte di Salvatore Iaccino, detto “Uccello”

Lutto nel mondo del calcio cosentino che piange la morte dello storico tifoso del Cosenza, Salvatore Iaccino detto “Uccello”

“Un uomo che ha dedicato la sua vita alla passione per il Cosenza e alla ricerca della libertà. Salvatore non era solo un ultras del Cosenza; era un simbolo di lealtà, passione e spirito indomito. La sua voce risuonava tra le curve dello stadio, un inno alla squadra e alla comunità che tanto amava. Con la sua energia contagiosa e il suo entusiasmo, ha ispirato generazioni di tifosi, trasmettendo l’importanza di lottare per ciò in cui si crede”. Con queste parole uno dei gruppi del tifo rossoblù, gli Ultrà Cosenza United, descrive Salvatore Iaccino, da tutti conosciuto come “Uccello”, scomparso ieri prematuramente. Parole che descrivono perfettamente la sensibilità, il desiderio di condivisione, il grande spirito solidale di uno dei figli più illustri della curva cosentina.

Cresciuto nella città vecchia e in quella curva che ha rappresentato un punto di riferimento per tanti ragazzi della città fin dagli anni 80.

Salvatore non ha avuto una vita fortunata. Ha conosciuto la sofferenza in tutte le sue sfaccettature. Ma è riuscito sempre a sfoderare, anche nelle occasioni più difficili, la sua grande umanità e la sua intelligenza, lasciando il segno come pochi. Uno dei più grandi tifosi rossoblù, lo dicono in tanti, icona di un periodo storico in cui la voglia di libertà è stata plasticamente rappresentata nel coro “Uccello vola”, che vedeva lo stesso Salvatore protagonista con i suoi saltelli in curva, facendosi largo tra i fratelli ultrà e volando da un gradone all’altro come un uccello che prende il volo verso la libertà.

Salvatore Iaccino lascia un vuoto che adesso spetta alla città e agli amici di curva saper riempire. Perpetrandone i valori e ricordando il modo in cui spezzava le catene attraverso la poesia e attraverso quel sentimento di fratellanza che ne hanno contraddistinto l’esistenza.