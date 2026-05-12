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Maxi operazione dei carabinieri a Crotone contro le truffe online, 10 indagati, accuse di associazione a delinquere e riciclaggio. Sequestrate auto di lusso e fondi anche in Bitcoin.

CROTONE – Operazione “Scam City”. I carabinieri del Comando provinciale di Crotone hanno sgominato una presunta organizzazione dedita a truffe on line eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dieci indagati. Cinque sono finiti in carcere, altri cinque sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

OPERAZIONE SCAM CITY A CROTONE, TRA TRUFFE E RICICLAGGIO

Associazione a delinquere, truffa aggravata in concorso, sostituzione di persona, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita le accuse ipotizzate dalla Procura di Crotone. I ricavi erano investiti in fondi esteri e Bitcoin. Sequestrate anche auto di lusso nel corso dell’operazione. Accolte dalla gip Assunta Palumbo le richieste del procuratore Domenico Guarascio e dei sostituti Alessandro Rho e Matteo Staccini.

I dettagli saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10, di oggi, martedì 12 maggio 2026, nei locali della sede del Comando provinciale dell’Arma.