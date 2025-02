Lutto cittadino a Cosenza per i funerali di Francesco Occhiuto

1 minuto per la lettura

Cosenza è in lutto per la morte di Francesco Occhiuto, 30 anni, oggi alle 17:30 si svolgeranno i funerali.

COSENZA- Cosenza si ferma oggi, domenica 23 febbraio 2025, per rendere omaggio a Francesco Occhiuto, prematuramente scomparso all’alba di sabato. Trentanni laureato in psicologia, figlio del senatore Mario Occhiuto e nipote di Roberto attuale governatore della Calabria, venerdì sera era caduto dall’8º piano dall’abitazione di famiglia situata su viale Mancini in pieno centro città.

Dopo l’autopsia, disposta dal pubblico ministero della Procura di Cosenza, Mariangela Farro, eseguita all’ospedale dell’Annunziata dove il giovane era giunto in gravi condizioni venerdì sera, la salma sarà restituita ai familiari per le esequie. I funerali di Francesco Occhiuto, saranno celebrati alle ore 17:30 nella Parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa di viale Cosmai.

Dopo la morte del giovane, il sindaco Franz Caruso ha proclamato il lutto cittadino, esprimendo il cordoglio dell’intera comunità cosentina e la vicinanza dell’amministrazione comunale alla famiglia Occhiuto in questo momento di dolore.

La morte del giovane ha suscitato unanime e trasversale commozione nel mondo politico regionale e nazionale, così come nella comunità calabrese. Un coro di solidarietà e vicinanza alla famiglia Occhiuto che parte degli organi del governo nazionale.