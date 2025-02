1 minuto per la lettura

Dramma a Cosenza, è morto il figlio del senatore Mario Occhiuto, precipitato dall’ottavo piano nel palazzo dove si trova l’abitazione di famiglia

COSENZA – È morto nella notte, dopo essere caduto dall’ottavo piano, Francesco Occhiuto, figlio trentenne del senatore Mario Occhiuto e nipote del governatore della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Il giovane, secondo quanto appreso da una prima ricostruzione dell’accaduto, sarebbe precipitato dall’abitazione di famiglia situata su viale Mancini in pieno centro città. Prima l’intervento dei sanitari e poi la corsa verso l’ospedale dell’Annunziata in codice rosso.

Nel nosocomio è scattata la corsa contro il tempo per salvare la vita al giovane fino al momento in cui i sanitari hanno preso in considerazione per trasferimento in elisoccorso a Catanzaro ma dopo aver valutato il quadro clinico e le sue condizioni particolarmente gravi a causa delle ferite riportate, hanno deciso di provare a rianimarlo nella struttura ospedaliera di Cosenza tramite ventilazione meccanica assistita. Purtroppo le condizioni di Francesco Occhiuto, fin da subito apparse fortemente compromesse, sono in seguito peggiorate nel corso della notte fino alla morte del giovane.

Fuori del Pronto soccorso di Cosenza, nel frattempo, si erano rapidamente radunati appena avuta la notizia, amici, parenti ma anche politici cosentini, tra cui il sindaco della città Franz Caruso (Mario Occhiuto ha ricoperto la carica di primo cittadino durante il mandato precedente) ma anche la presidente della Provincia, Rosaria Succurro e il consigliere regionale Pierluigi Caputo.

La salma si trova nell’obitorio di Cosenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il pm della Procura di Cosenza, Mariangela Farro, intende valutare ogni aspetto per accertare l’esatta dinamica della tragedia. L’intera comunità cosentina è sgomenta, numerosi i messaggi di vicinanza alla famiglia del senatore (LEGGI).