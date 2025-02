Tarsia, Incidente stradale sulla Sp241, sei feriti

1 minuto per la lettura

Incidente stradale fra due vetture sulla Sp241 nel comune di Tarsia, nel Cosentino: il bilancio e di sei feriti

E’ di sei feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di oggi (27 febbraio 2025) nel Cosentino, più precisamente nel comune di Tarsia sulla Sp 241. Due le autovetture coinvolte una Volkswagen Golf ed una Lynk & Co, quest’ultima a seguito dell’impatto si è ribaltata sulla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Castrovillari e Rende, ancora impegnati (alle 22:30) nella messa in sicurezza del sito e dei veicoli incidentati.

Tutti i feriti sono stati trasferiti, dal personale sanitario del Suem 118, in una struttura ospedaliera per ricevere le dovute cure. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza e per ricostruire la dinamica dell’incidente