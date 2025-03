Scontro auto-moto a Villapiana, nell’incidente morto un uomo

1 minuto per la lettura

Grave incidente a Villapiana, in uno scontro sulla strada statale 106 jonica tra un’auto e una moto è morto un uomo di 49 anni

Ancora un tributo di sangue sulla statale ionica 106 bis, in territorio comunale di Villapiana. Questa volta lo scontro è avvenuto tra una moto Guzzi condotta dalla vittima del sinistro, S.C., 49 anni di Oriolo e un’auto. Le cause del violento scontro tra la moto che viaggiava in direzione Trebisacce ed i due mezzi pesanti non è ancora noto. Le indagini, infatti, così come i rilievi tecnici, sono di competenza dei Carabinieri della Stazione di Oriolo.

TRAGEDIA A VILLAPIANA, NELLO SCONTRO TRA UN’AUTO E UNA MOTO MORTO UN UOMO

L’uomo pare fosse diretto a Villapiana ma non si conoscono i motivi del viaggio serale. Il tratto di strada teatro del sinistro, è nei pressi dell’autovelox posto sulla Statale ionica 106 bis, prima dell’attraversamento dell’abitato della Marina di Amendolara. Il tratto di strada scarsamente illuminato non ha consentito ai cronisti di accennare anche solo per ipotesi, ad una causa del sinistro. S.C., come detto di 49 anni, lascia la moglie e due figli oltre che l’intera comunità di Oriolo in un silenzio assordante. Lo conoscevano tutti ad Oriolo e non solo. S.C. era un operaio idraulico, un impiantista molto apprezzato.

Quando sul posto è giunta la moglie, pare le sia stato impedito di vedere il marito, il cui corpo senza vita è tutt’ora sull’asfalto in attesa che il medico legale faccia la constatazione di morte e che la Procura di Castrovillari disponga il sequestro cautelare della salma, disponendo l’esame autoptico, o la restituzione ai familiari per il rito funebre. La Statale è stata bloccata per diverse ore ed il traffico è stato deviato lungo l’abitato della marina di Amendolara.