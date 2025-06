Sparatoria a Corigliano Rossano, arrestato un minorenne

3 minuti per la lettura

Sparatoria sul lungomare di Corigliano Rossano, arrestato il terzo presunto responsabile: è un minorenne. Applicata la misura cautelare del collocamento in un istituto.

CORIGILAINO ROSSANO (COSENZA) – Si infittisce il quadro investigativo intorno alla grave sparatoria avvenuta la notte del 16 giugno 2025 sul lungomare di Rossano, che ha visto esplodere numerosi colpi d’arma da fuoco in pieno centro, tra la folla, durante un sabato sera affollato da cittadini e turisti (LEGGI). Nelle ultime ore, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano, insieme agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, hanno eseguito una nuova misura cautelare nei confronti di un giovane ritenuto il terzo responsabile del grave episodio. Si tratta di un soggetto non ancora maggiorenne, al quale viene contestato il tentato omicidio aggravato e il porto abusivo di arma da fuoco in luogo pubblico, reati gravissimi che rischiano di avere un impatto devastante non solo sulla sicurezza pubblica, ma anche sulla percezione sociale di un territorio in forte fermento turistico.

Il provvedimento, disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, è scaturito al termine di una complessa e articolata attività investigativa che, fin dalle prime ore successive ai fatti, ha visto il coinvolgimento diretto delle Forze dell’Ordine locali, sotto il coordinamento delle Procure competenti di Castrovillari e Catanzaro.

I fatti: la notte del 16 giugno, in un lungomare particolarmente affollato per via della stagione estiva e delle temperature elevate, sono stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco indirizzati contro un pregiudicato locale, già noto alle forze dell’ordine. L’agguato, avvenuto davanti agli occhi di decine di cittadini e famiglie, ha generato panico e terrore tra i presenti, anche se per pura casualità nessun passante è rimasto ferito. Nei giorni immediatamente successivi, le indagini serrate hanno portato al fermo di due individui, legati tra loro da vincoli di parentela, ritenuti responsabili dell’attentato (LEGGI). Tuttavia, le analisi condotte dagli inquirenti, tra cui rilievi tecnici, esami balistici e testimonianze raccolte, hanno da subito evidenziato la presenza di un terzo soggetto coinvolto attivamente nella sparatoria sul lungomare di Corigliano Rossano, e attraverso un paziente e capillare lavoro investigativo, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire all’identità del minorenne oggi destinatario della misura cautelare. Secondo quanto emerso, il giovane avrebbe preso parte materialmente alla sparatoria, in concorso con gli altri due soggetti già fermati.

Il provvedimento eseguito prevede il collocamento presso un Istituto per Minorenni, misura che tiene conto sia della gravità dei fatti contestati, sia della giovane età dell’indagato. Si tratta di una misura restrittiva volta alla rieducazione e al controllo, utile anche a prevenire ulteriori episodi di devianza in un contesto che, negli ultimi tempi, ha manifestato segnali di preoccupante criminalità giovanile. Le indagini proseguono, con l’obiettivo di chiarire in ogni dettaglio la dinamica dell’agguato e il possibile movente, che, secondo fonti investigative, potrebbe essere legato a regolamenti di conti nell’ambito della microcriminalità o di rivalità personali all’interno del contesto locale. Le istituzioni ribadiscono l’impegno massimo per garantire la sicurezza dei cittadini e il ripristino della legalità. Preannunciati ulteriori aggiornamenti, sono attesi nelle prossime settimane, mentre si consolida la linea dura delle forze investigative contro ogni forma di violenza armata sul territorio.