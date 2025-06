Sparatoria a Corigliano-Rossano, un ferito

1 minuto per la lettura

Ferito un uomo nel corso di una sparatoria sul Lungomare di Rossano, nel comune di Corigliano-Rossano in provincia di Cosenza

In una escalation di violenza e paura nella notte, tra domenica 14 e lunedì 15 giugno, sul Lungomare di Rossano, a Corigliano-Rossano una sparatoria ha ferito un uomo.

SPARATORIA NELLA ZONA DELLA MOVIDA

Il fatto avvenuto nella centralissima zona di Sant’Angelo, luogo della movida estiva. Prima degli spari, mentre ancora i locali erano pieni di gente, una rissa furibonda.

FERITO PORTATO AL GIANNETTASIO

Il ferito, non in pericolo di vita, è ricoverato all’ospedale Nicola Giannettasio di Rossano. La sparatoria è avvenuta nella stessa zona in cui solo il giorno prima c’era stata prima una rissa e subito dopo era stata data alle fiamme un auto.

Sul fatto di sangue sono in corso le indagini degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano.