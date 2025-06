Corigliano – Rossano, incidente stradale sulla Ss106: morto 17enne

2 minuti per la lettura

Incidente stradale a Corigliano-Rossano: morto un 17enne nello scontro tra moto e camion sulla Statale 106.

CORIGLIANO-ROSSANO (COSENZA) – Incidente mortale sulla Statale 106 a Corigliano-Rossano: perde la vita un ragazzo di 17 anni. Ancora sangue sulle strade della Statale 106, teatro purtroppo dell’ennesima tragedia che scuote la comunità di Corigliano-Rossano. Nelle prime ore di questa mattina, un grave incidente si è verificato in località Aranceto, nel tratto rossanese della famigerata “strada della morte”. A perdere la vita un ragazzo di appena 17 anni, G.R., residente proprio nella città jonica. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il giovane si trovava in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato violentemente con un mezzo pesante.

L’impatto è stato devastante e per il 17enne non c’è stato nulla da fare. I soccorsi, giunti sul posto in pochi minuti, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Corigliano-Rossano, i carabinieri del Reparto Territoriale e i vigili del fuoco. Le operazioni di rilievo e messa in sicurezza dell’area sono proseguite per diverse ore, mentre il traffico sulla statale ha subito pesanti rallentamenti. La dinamica esatta del sinistro resta al centro delle indagini delle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire i momenti che hanno preceduto l’impatto tra la moto e il camion.

L’INCIDENTE STRADALE A CORIGLIANO-ROSSANO DOVE È MORTO IL 17ENNE RIACCENDE I RIFLETTORI SULLE CONDIZIONI DELLA STATALE 106

Un dramma che riaccende i riflettori sulle condizioni di sicurezza della Statale 106, tristemente nota per il numero elevato di incidenti gravi e mortali che si susseguono lungo il suo percorso. La comunità di Corigliano-Rossano si stringe ora attorno al dolore della famiglia del giovane, sconvolta da una perdita così prematura e improvvisa. A dare il suo cordoglio anche l’organizzazione di volontariato “Basta vittime sulla Strada Statale 106” , ricordando quanto questa arteria sia tra le più pericolose della Calabria e sottolineando l’importanza di interventi concreti per migliorare la sicurezza.