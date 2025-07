Notte di fuoco a Praia a Mare: tre auto incendiate

1 minuto per la lettura

Tre auto incendiate nella notte a Praia a Mare, si ipotizza un gesto doloso. Indagano i Carabinieri, acquisite immagini videosorveglianza.

PRAIA A MARE (COSENZA) – Una notte di terrore ha colpito Praia a Mare, nel Cosentino, dove un incendio di presumibilmente di origine dolosa ha completamente distrutto tre automobili. Le fiamme sono divampate la notte dell’11 luglio 2025, in un parcheggio pubblico situato nelle vicinanze di un albergo.

Le vetture, lasciate in sosta, sono state avvolte rapidamente dal rogo, trasformandosi in carcasse annerite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente.

Sull’inquietante episodio hanno immediatamente avviato le indagini i Carabinieri della Compagnia di Scalea. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. Un elemento chiave per le indagini potrebbero rappresentate le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della zona. Registrazioni che sono già state acquisite e sono ora al vaglio delle autorità. Al momento, per le tre auto incendiate a Praia a Mare l’ipotesi più accreditata resta quella dell’atto doloso.