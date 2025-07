Distrutta da un incendio l'auto di un sindaco sul Tirreno cosentino

1 minuto per la lettura

SAN NICOLA ARCELLA (COSENZA) – È andata completamente distrutta tra le fiamme, nel cuore della notte, l’auto del sindaco di San Nicola Arcella, Eugenio Madeo. L’episodio si è verificato intorno alle 4 di mattina e le prime ricostruzioni lasciano presupporre una probabile origine dolosa. È stato lo stesso primo cittadino a diffondere la notizia, pubblicando sui social le immagini del rottame annerito e scrivendo: «Così è stata ridotta la mia auto. Ha preso fuoco questa notte verso le ore 04,00. Le cause? E chi lo sa!». Una frase amara, accompagnata dalla fotografia del veicolo ormai ridotto a un cumulo di lamiere, che ha immediatamente sollevato preoccupazioni in città e generato una catena di messaggi di solidarietà.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre le indagini sono ora nelle mani dei carabinieri della compagnia di Scalea, che stanno vagliando ogni ipotesi, compresa quella dell’uso di liquidi infiammabili per appiccare il fuoco.

L’accaduto si inserisce in un contesto più ampio e delicato: quello delle intimidazioni agli amministratori locali. Proprio in questi giorni, la presidente di Anci Calabria, Rosaria Succurro, ha riportato l’attenzione sul fenomeno denunciando numeri inquietanti. «La democrazia locale è pesantemente minacciata nella nostra terra», ha dichiarato Succurro, evidenziando che secondo il rapporto di Avviso Pubblico la Calabria è la seconda regione italiana per numero di intimidazioni agli amministratori dal 2010 al 2024, con la provincia di Cosenza in testa.

Nel frattempo, continuano ad arrivare messaggi di vicinanza al sindaco Madeo da ogni parte della regione che ha visto la sua auto distrutta dalle fiamme. La comunità locale, ancora una volta, si trova a fare i conti con un gesto che sembra voler colpire simbolicamente l’istituzione democratica. I carabinieri proseguono gli accertamenti, mentre non si esclude alcuna pista, soprattutto quella legata a un possibile atto intimidatorio.