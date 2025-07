Incidente in Liguria: morto giovane padre originario di Aieta

2 minuti per la lettura

Federico Cetraro, 28 anni, di Aieta, è morto in un incidente in Liguria, era diventato padre da poco e avrebbe battezzato il figlio domenica.

AIETA (COSENZA)- Era originario di Aieta, il piccolo borgo al confine fra la Basilicata e la Calabria, Federico Cetraro, 28 anni, è morto in grave incidente in Liguria dove viveva e lavorava in una concessionaria e solo da pochi mesi era anche diventato padre di un bambino che avrebbe dovuto battezzare domenica. La comunità calabrese dell’alto Tirreno, e in particolare quella di Aieta, ha appreso la triste notizia.

Il sindaco di Aieta, Pasquale De Franco, ha diffuso una nota di cordoglio: “Con profonda tristezza abbiamo appreso la notizia della tragica scomparsa di Federico Cetraro, giovane ventottenne da poco padre originario di Aieta, avvenuta nel terribile incidente verificatosi tra Sasso e Seborga. In questo momento di immenso dolore, desidero esprimere, a nome mio personale dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, il più sincero e commosso cordoglio al padre Giuseppe, alla sorella Anna , allo zio Angelo alla moglie Laura e a tutti i familiari. La Comunità di Aieta si unisce commossa al lutto della famiglia, con affetto profondo e vicinanza”.

Il giovane è tragicamente deceduto in un incidente stradale avvenuto la mattina di ieri, giovedì 17 luglio. Il sinistro stradale si è verificato poco prima delle 8:00 del mattino nella località di Madonna della Neve, nel comune di Vallebona, sulla strada provinciale n. 57 che collega Sasso e Seborga in Liguria. Federico viaggiava a bordo della sua moto quando si è scontrato frontalmente con un’auto che procedeva in senso contrario. L’impatto è stato estremamente violento e, purtroppo, all’arrivo dei soccorritori, per Federico non c’era già più nulla da fare: è deceduto sul colpo.

AIETA, FEDERICO CETRARO MORTO NELL’INCIDENTE STRADALE IN LIGURIA ERA DA POCO DIVENTATO PADRE

Il dramma è reso ancora più straziante dal fatto che Federico era appena diventato papà lo scorso gennaio. Lascia la compagna, Laura Dragotta, e il loro piccolo figlio, Gabriele. La sua comunità era in attesa del battesimo del figlio, previsto per domenica. Federico, che viveva a Seborga, era ben conosciuto e apprezzato in zona per la sua gentilezza e riservatezza. Al momento del tragico evento, stava recandosi al lavoro presso la concessionaria Ford di Bordighera.

La notizia della scomparsa di Federico ha lasciato attonite e sconvolte intere comunità, in particolare quelle di Vallebona, Seborga e dei paesi limitrofi, oltre che quella dell’alto Tirreno cosentino. In segno di profondo rispetto e partecipazione al dolore della famiglia, il Sindaco di Seborga, Pasquale Ragni, ha proclamato il lutto cittadino per domani sabato 19 luglio, giorno in cui si terranno le esequie. Durante la giornata di lutto, sarà disposto il tricolore a mezz’asta vergato a lutto, e tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le associazioni e i titolari di attività sono stati invitati a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune. La cerimonia funebre per Federico Cetraro è stata fissata alle ore 15:00 e si terrà presso la Chiesa di San Rocco a Vallecrosia.