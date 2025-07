Rocca Imperiale, incendio in abitazione: morto 85enne, grave la moglie

1 minuto per la lettura

Incendio in un’abitazione di Rocca Imperiale: un anziano di 85 anni è morto, la moglie è grave. Indagini in corso per ricostruire la dinamica.

ROCCA IMPERIALE (COSENZA)- Fuoco assassino questa notte, 18 luglio 2025, in un’abitazione di Via Nova, tra la linea ferroviaria ed il mare, a Rocca Imperiale. A perdere la vita tra le fiamme che hanno avvolto l’appartamento, un anziano di 85 anni che di professione faceva l’idraulico. L’uomo, originario della Puglia viveva nella abitazione con la moglie nativa di Rocca Imperiale. La donna è stata salvata dall’intervento dei vicini di casa che sono riusciti a sottrarla alle fiamme facendola uscire da una finestra. Gravi le ustioni sul suo corpo, tanto da ritenere indispensabile il ricovero in ospedale. Al momento, sul posto sono presenti gli uomini della scientifica per i primi accertamenti sulle cause dell’incendio. A spegnere l’incendio nell’abitazione di Rocca Imperiale, i pompieri di Policoro (Matera) intervenuti da fuori regione per la gravità della situazione. I Vigili del Fuoco di Castrovillari, penalizzati dalla percorrenza, sono giunti sul posto a fuoco spento. Il tutto mentre il Distaccamento dei pompieri di Trebisacce resta inspiegabilmente non operativo e chiuso.