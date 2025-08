Incidente stradale a San Lucido, un ferito in gravi condizioni

1 minuto per la lettura

Un violento incidente stradale a San Lucido ha causato un ferito in gravi condizioni, nello scontro tra un’auto e una moto ha avuto la peggio il centauro ora ricoverato all’ospedale di Cosenza

SAN LUCIDO – In una giornata da bollino nero si registra un grave incidente stradale sulla Strada Statale nel territorio comunale di San Lucido. Il sinistro ha visto coinvolti in uno scontro violento un’autovettura e una moto. Ha avuto conseguenze gravi per il centauro coinvolto.

D. A., un artigiano residente a San Lucido, verserebbe in gravi condizioni all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza dove è stato trasportato.

L’uomo era in sella alla sua moto quando è avvenuto lo scontro con un’automobile. A seguito della caduta, ha riportato un grave politrauma che ha interessato, tra l’altro, gli arti, una mano e la mascella. È stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Cosenza, dove è giunto in codice rosso. Si trova attualmente in rianimazione con prognosi riservata.

L’incidente ha avuto un impatto significativo anche sulla viabilità, complicata sulla strada statale 18 in queste ore. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine, prontamente giunte sul posto, la carreggiata è stata chiusa in entrambe le direzioni per alcune ore, con il traffico completamente bloccato. Sul luogo del sinistro era presente anche il personale Anas che, insieme alle forze dell’ordine, ha gestito la viabilità. Asi indaga sulla dinamica dell’incidente.