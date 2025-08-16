Cetraro, neonato morto dopo il parto: Due medici indagati

2 minuti per la lettura

I due medici indagati per il neonato morto a Cetraro sono un ginecologo e un medico dell’ospedale Iannelli. Secondo indiscrezioni il bambino aveva il cordone ancora intorno al collo.

CETRARO – Proseguono le indagini sulla tragica vicenda che ha coinvolto il punto nascite dell’ospedale “Iannelli” di Cetraro. Nel registro degli indagati sono finiti un ginecologo e un medico in servizio nella stessa struttura. La Procura di Paola ha precisato che si tratta di un atto dovuto, necessario affinché gli indagati possano nominare consulenti di parte e presenziare all’esame autoptico. L’autopsia, che sarà condotta subito dopo Ferragosto dalla professoressa Aquila, è attesa per chiarire se il neonato sia deceduto durante il travaglio o nei minuti immediatamente successivi alla nascita. Le prime indiscrezioni fanno sapere che il piccolo aveva il cordone ombelicale avvolto attorno al collo.

La famiglia, residente a Fiumefreddo Bruzio, ha immediatamente formalizzato una denuncia accolta dal procuratore capo Domenico Fiordalisi che, tramite i carabinieri della Compagnia di Paola, ha predisposto il sequestro della cartella clinica e della salma per permettere tutti gli accertamenti del caso.

IL PRECEDENTE DEL 2019

Il punto nascita di Cetraro era già finito al centro dell’attenzione per una precedente tragedia. Nell’estate del 2019, Santina Adamo, una donna di 36 anni originaria di Rota Greca, morì per uno shock emorragico subito dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio. Da quell’evento scaturì un’inchiesta giudiziaria che evidenziò una serie di carenze significative.

LA PROCURA INDAGA SU POSSIBILI NEGLIGENZE

L’autopsia rappresenterà il momento cruciale dell’indagine. La Procura di Paola dovrà stabilire se nel parto si sia rispettata la prassi operativa, o se vi siano state condotte negligenti, imprudenti o imperite, con eventuali ritardi o errori che abbiano contribuito all’esito fatale. L’opinione pubblica, reduce di un passato non troppo lontano, segue con trepidazione, nella speranza che questo esame porti a fare chiarezza e a restituire serenità, sia a livello giudiziario che civile. Perché ogni perdita merita di essere compresa, e ogni comunità merita di sentirsi davvero al sicuro.