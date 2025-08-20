Acquappesa, incidente stradale: in gravissime condizioni un uomo

2 minuti per la lettura

ACQUAPPESA – Una notte di paura lungo la Strada Statale 18, all’altezza di Acquappesa. Un violento incidente ha visto protagonista un automobilista che, dopo aver perso il controllo della sua auto, si è ribaltato sulla carreggiata riportando ferite gravissime. L’uomo, le cui generalità non sono state rese note, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove lotta tra la vita e la morte. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro si è verificato nella tarda serata di ieri. La vettura stava percorrendo la ss18 , per cause ancora in fase di accertamento, ha impattato con violenza contro il guard rail.

Il colpo ha fatto ribaltare il mezzo, che si è fermato di lato sulla carreggiata, ridotto a un ammasso di lamiere. La scena si è presentata drammatica ai primi automobilisti di passaggio, che hanno subito allertato i soccorsi. In pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118, che hanno estratto il conducente dall’abitacolo dopo lunghe e delicate operazioni, rese complicate dalle condizioni della vettura. Contestualmente, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, liberando la strada dai detriti e scongiurando ulteriori pericoli per chi transitava.

Per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo, il tratto di statale è stato temporaneamente chiuso al traffico. Inevitabili i disagi per la circolazione, già intensa per il controesodo estivo: lunghe code si sono formate nei due sensi di marcia, con automobilisti costretti a deviazioni su strade secondarie. Un’ulteriore disagio è risultato dal problema atavico del parcheggio selvaggio nei pressi del Bar Lo scoglio, dove le più elementari regole relative alla sosta delle automobili, vengono puntualmente disattese.

Sulla dinamica dell’incidente stanno lavorando le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per stabilire le cause e accertare eventuali responsabilità. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: dall’alta velocità a una manovra improvvisa, fino al possibile malore del conducente. L’episodio riaccende i riflettori sulla pericolosità di questo tratto della SS18, spesso teatro di incidenti anche gravi. Non a caso, proprio da pochi giorni ad Acquappesa è entrato ufficialmente in funzione il “Sorpassometro” SV3, un dispositivo di controllo automatico dei sorpassi vietati, pensato per contrastare le condotte di guida più rischiose.

La scelta dell’Amministrazione comunale di installare il sistema era stata motivata dalla necessità di garantire maggiore sicurezza su una strada dove le manovre azzardate sono frequenti. Il Sorpassometro rileva le infrazioni in tempo reale e le trasmette alle autorità competenti, consentendo di sanzionare i comportamenti più pericolosi anche in assenza di pattuglie sul posto. La speranza è che l’impiego di queste nuove tecnologie possa ridurre il numero di incidenti e prevenire altre tragedie. Nel frattempo, però, resta la gravità di quanto accaduto la scorsa notte: un uomo lotta per la vita, mentre l’intera comunità si interroga ancora una volta su quanto sia fragile il confine tra imprudenza e dramma sulle nostre strade