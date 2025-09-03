Campora, incendiato il battello “pulisci mare” della Calabria, Occhiuto: «Atto vile»

1 minuto per la lettura

Nel porto di Campora, ignoti hanno incendiato il battello “pulisci mare” della regione Calabria. Occhiuto: «Non ci fermeranno».

AMANTEA (COSENZA)- Un episodio di vandalismo e intimidazione ha scosso il porto di Campora frazione di Amantea, dove ignoti questa notte, 3 settembre 2025, hanno tentato di incendiare uno dei battelli del progetto regionale “pulisci mare”. La notizia è stata diffusa dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha denunciato l’accaduto con parole dure.

«Questa notte alcuni farabutti, nel porto di Campora, hanno provato a incendiare uno dei sei battelli pulisci mare con i quali la Regione Calabria sta portando avanti uno dei progetti più innovativi in Italia per la salute delle coste e dell’ambiente marino», ha dichiarato Occhiuto. L’iniziativa, giunta al terzo anno, ha permesso di ottenere risultati significativi. «L’impiego… di queste speciali imbarcazioni, in grado di coprire oltre 9.500 miglia nautiche, prevalentemente nel Mar Tirreno, ha permesso di raggiungere importanti risultati, con circa 2.000 kg di rifiuti raccolti ogni estate, tra plastica, legno, e schiume dannose», ha aggiunto il presidente.

BATTELLO INCENDIATO RIENTRA NEL PROGETTO “PULISCI MARE”

Il progetto «pulisci mare» è parte di una più ampia strategia regionale per la tutela dell’ecosistema, che ha posizionato la Calabria tra le regioni più attente alla salvaguardia del proprio patrimonio costiero. Occhiuto ha espresso solidarietà al personale coinvolto e ha chiesto un’indagine rapida per identificare i responsabili. «Mi auguro che le forze dell’ordine possano fare luce al più presto su questo vile episodio, assicurando alla giustizia gli autori di un gesto così vigliacco e intimidatorio», ha affermato. Il messaggio si è concluso con una chiara presa di posizione: «Chi lo ha commesso sappia che la Regione non arretrerà neanche di un millimetro nel contrasto a qualsiasi forma di criminalità che produce gravi danni alle nostre comunità e al nostro ambiente».