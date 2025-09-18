X
<
>

Incendio a Santa Domenica Talao: scuole evacuate, strada chiusa

| 18 Settembre 2025 13:09 | 0 commenti

Incendio a Santa Domenica Talao: scuole evacuate, strada chiusa

santa domenica talao, incendio
Share
1 minuto per la lettura

A Santa Domenica Talao, un vasto incendio boschivo ha portato all’evacuazione delle scuole e alla chiusura di una strada.

SANTA DOMENICA TALAO (COSENZA) – Un violento incendio boschivo è divampato questa mattina nel comune di Santa Domenica Talao, in provincia di Cosenza. Le fiamme, alimentate dal forte vento, stanno rendendo le operazioni di spegnimento estremamente complese e hanno spinto le autorità a prendere misure precauzionali per la sicurezza della popolazione. Non si registrano feriti o danni a strutture, ma in via precauzionale sono state evacuate le scuole. Il rogo ha minacciato anche alcune abitazioni e impianti produttivi.

Per consentire l’intervento delle squadre di soccorso e mettere in sicurezza un distributore di carburante, la Strada provinciale 3 che collega il centro abitato alla costa è stata temporaneamente interdetta al traffico. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, supportati da un elicottero, personale di Calabria Verde e l’organizzazione di protezione civile Falchi del Pollino. È atteso l’arrivo dei canadair per supportare le operazioni di spegnimento dall’alto. Le fiamme, spinte dalle condizioni del vento, si stanno dirigendo verso il centro abitato e i boschi circostanti, causando disagi a causa dell’intenso fumo.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Yacht in fiamme al porto di Sapri: distrutta imbarcazione da 24 metri
-------------------------
VIDEO – Rosarno, incendio al capannone di un’azienda agricola
-------------------------
VIDEO – Brucia un’automobile a Reggio Calabria
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA