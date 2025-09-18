Incendio a Santa Domenica Talao: scuole evacuate, strada chiusa

1 minuto per la lettura

A Santa Domenica Talao, un vasto incendio boschivo ha portato all’evacuazione delle scuole e alla chiusura di una strada.

SANTA DOMENICA TALAO (COSENZA) – Un violento incendio boschivo è divampato questa mattina nel comune di Santa Domenica Talao, in provincia di Cosenza. Le fiamme, alimentate dal forte vento, stanno rendendo le operazioni di spegnimento estremamente complese e hanno spinto le autorità a prendere misure precauzionali per la sicurezza della popolazione. Non si registrano feriti o danni a strutture, ma in via precauzionale sono state evacuate le scuole. Il rogo ha minacciato anche alcune abitazioni e impianti produttivi.

Per consentire l’intervento delle squadre di soccorso e mettere in sicurezza un distributore di carburante, la Strada provinciale 3 che collega il centro abitato alla costa è stata temporaneamente interdetta al traffico. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, supportati da un elicottero, personale di Calabria Verde e l’organizzazione di protezione civile Falchi del Pollino. È atteso l’arrivo dei canadair per supportare le operazioni di spegnimento dall’alto. Le fiamme, spinte dalle condizioni del vento, si stanno dirigendo verso il centro abitato e i boschi circostanti, causando disagi a causa dell’intenso fumo.