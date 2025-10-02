Incendio in pieno centro a Cosenza, 3 persone al Pronto soccorso

1 minuto per la lettura

Un incendio in pieno centro a Cosenza ha causato l’intossicazione di tre persone, le fiamme si sono propagate all’interno dell’appartamento

COSENZA – Attimi di paura in centro a Cosenza, per un incendio divampato al terzo piano di un edificio ubicato tra corso Mazzini e via Luigi Maria Greco. Le fiamme si sono rapidamente propagate emanando una coltre di fumo nero visibile anche a distanza. Sul posto sono giunte immediatamente le squadre dei vigili del Fuoco di Cosenza e del distaccamento di Rende, diverse ambulanze del 118, e agenti di polizia.

Le forze dell’ordine hanno coadiuvato i pompieri nelle operazioni di evacuazione dell’immobile ed i sanitari, impegnati con diverse barelle al trasporto in particolare di alcuni anziani con difficoltà di deambulazione. Alcune. persone hanno accusato sintomi da intossicazione. I sanitari hanno condotto almeno tre persone per precauzione al Pronto soccorso dell’Annunziata. La situazione è al momento sotto controllo. I vigili del fuoco hanno sgomberato l’edificio e sono in fase di ultimazione le operazioni di spegnimento.