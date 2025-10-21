Incidente stradale a Scalea, morto un uomo che viaggiava in bici

1 minuto per la lettura

Un uomo è morto in seguito ad un incidente stradale investito da un’auto mentre viaggiava lungo la Statale 18 nei pressi di Scalea

SCALEA (COSENZA) – Incidente mortale intorno alle 21.00 di questa sera 22 ottobre 2025. Un uomo a bordo di una bicicletta è stato investito mortalmente sulla strada statale 18. Sul posto, la polizia stradale ed i vigili del fuoco, presenti anche i carabinieri della locale compagnia. Il grave sinistro è avvenuto nella zona a sud di Scalea, nei pressi di una struttura alberghiera. La statale 18 in quella zona è scarsamente illuminata. L’uomo, dell’età apparente di cinquant’anni, non aveva alcun documento addosso. In serata le forze dell’ordine presenti si sono attivate per cercare di identificare la vittima.

Da quanto si è appreso sarebbe un cittadino straniero, probabilmente di nazionalità rumena. Sulla dinamica del sinistro sono in corso i rilievi. La polizia stradale ha sentito la donna al volante dell’automobile, una Fiat Panda. Entrambi i mezzi marciavno nella stessa direzione sud. Si cerca adesso di capire in che modo è avvenuto lo scontro che si è rivelato fatale per lo straniero. Sul posto sono giunti anche i soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del cinquantenne.

Nella tarda serata erano ancora in corso i rilievi e le attività. Il corpo del probabile rumeno è stato poi ricomposto dal servizio funebre Tarallo e trasportato nella camera mortuaria, in attesa che il magistrato di turno disponga eventualmente l’autopsia per avere più chiaro il quadro della situazione. A Catanzaro verranno effettuati gli esami necessari.