Scalea, investito e ucciso da un furgone sulla Statale 18: si è costituito il responsabile

Autista di Diamante si costituisce dopo aver investito e ucciso ieri sera Salvatore Servidio a Scalea sulla Statale 18. La vittima soccorreva un automobilista.

SCALEA – Ha un volto e un nome il conducente del furgone che ieri sera, 26 gennaio 2026, intorno alle 20, ha investito e ucciso il 47enne Salvatore Servidio sulla Strada Statale 18, a Scalea, fuggendo subito dopo l’impatto. Si tratta di un uomo residente a Diamante, che quest’oggi, 27 gennaio 2026, si è presentato presso la caserma dei Carabinieri di Scalea accompagnato dal proprio avvocato.

INVESTITO SULLA STATALE 18 A SCALEA: UN GESTO DI ALTRUISMO DI SERVIDIO FINITO IN TRAGEDIA

La vittima, Salvatore Servidio, residente a Grisolia, sposato e padre di due figlie, ha trovato la morte mentre compiva un gesto di grande generosità. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era sceso dalla propria auto per prestare soccorso a un altro automobilista rimasto in panne lungo la carreggiata. Il punto dell’incidente, caratterizzato da una scarsa illuminazione, è stato teatro del violento impatto: il furgone lo ha travolto in pieno senza lasciargli scampo. Il conducente, anziché fermarsi a prestare i primi soccorsi, ha proseguito la corsa facendo perdere le proprie tracce.

La vittima Salvatore Servidio

L’INDAGINE E LA COSTITUZIONE

I Carabinieri avevano già stretto il cerchio attorno all’autista del furgone. Infatti, poco dopo l’incidente, i militari avevano rinvenuto il furgone abbandonato a breve distanza dal luogo dello scontro. Attraverso gli accertamenti sul mezzo, gli inquirenti erano risaliti all’identità dell’utilizzatore (risultato non essere il proprietario del veicolo). La posizione dell’uomo che oggi si è costituito è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Paola, che coordina le indagini.