Tragedia a Scalea, un morto sulla statale 18: investito mentre presta soccorso

1 minuto per la lettura

Dramma nella serata a Scalea: investito mentre presta soccorso: morto un 47enne. Tragedia sulla SS18 nei pressi del ponte Lao

SCALEA – Una tragedia sulla SS18 a Scalea. Questa sera, 26 gennaio 2026, intorno alle 20, un uomo di Grisolia, Salvatore Servidio 47 anni, è rimasto vittima di un incidente mortale nei pressi del ponte Lao. L’uomo è morto investito mentre cercava di aiutare una donna ferma con la propria auto, una Fiat Punto, pare in avaria.

Quello che doveva essere un nobile gesto di solidarietà stradale si è trasformato in pochi istanti in un dramma fatale a causa di un violento impatto con un veicolo in transito.

MORTO INVESTITO SULLA SS18 A SCALEA: IL BUIO E LO SCHIANTO

Un furgone avrebbe investito e colpito in pieno sulla SS18 il 47 enne. Il luogo dell’incidente si trova nei pressi di un distributore di carburante, in una zona scarsamente illuminata al confine fra Scalea e Santa Maria del Cedro.

Le condizioni della vittima sono apparse subito disperate ai primi soccorritori. Nonostante il rapido arrivo dei soccorsi, i tentativi di rianimazione sono stati vani. La zona dell’incidente transennata per permettere i rilievi necessari a definire le responsabilità del conducente dell’auto investitrice, sul posto i carabinieri di Scalea e la Polizia stradale di Paola