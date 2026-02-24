Incidente a Corigliano Rossano, auto si ribalta sulla statale 106 ferita l’assessore Grillo

2 minuti per la lettura

Ennesimo incidente sulla ss 106 a Corigliano Rossano, dopo l’impatto l’auto si ribalta ferita l’assessore Marinella Grillo

CORIGLIANO ROSSANO- La Statale 106 Jonica si conferma, ancora una volta, il teatro di una cronaca che non concede tregua. A distanza di appena ventiquattro ore dal tragico addio a una giovane vita, l’arteria stradale è tornata prepotentemente al centro dell’attenzione per un violento sinistro che ha visto coinvolta un’esponente della giunta comunale.

VIOLENTO IMPATTO TRA UN SUV E UN FURGONE SULLA SS 106

Nella tarda mattinata di oggi, 24 febbraio 2026, nei pressi dello svincolo per l’area commerciale di Corigliano, si è verificato un violento impatto tra un SUV di colore scuro e un furgone. A bordo della vettura viaggiava Marinella Grillo, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Corigliano-Rossano. La gravità della scena, con la fiancata sinistra del SUV visibilmente deformata e l’attivazione degli airbag, ha fatto scattare immediatamente il protocollo d’emergenza, incluso l’allertamento dell’elisoccorso.

Fortunatamente, i sanitari giunti sul posto hanno potuto escludere la necessità del trasporto aereo: l’Assessore Grillo ha riportato diverse contusioni, ma, fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione. Praticamente illeso il conducente del furgone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Rossano per la messa in sicurezza dei mezzi e le pattuglie di Polizia e Carabinieri per i rilievi di rito. Anche il Sindaco Flavio Stasi si è recato prontamente sul luogo dell’impatto per sincerarsi dello stato di salute dei coinvolti.

NELL’ULTIMO TRAGICO INCIDENTE SULLA SS 106 AVEVA PERSO LA VITA L’AVVOCATO NICOLETTI

L’episodio di ieri, 24 febbraio 2026, avviene mentre la comunità è ancora scossa dal dolore per la perdita dell’avvocato Ivan Nicoletti, 49 anni, vittima di un incidente mortale. Il professionista, che viaggiava a bordo della sua moto, ha perso la vita nei pressi di contrada Seggio, nel tratto urbano di Rossano della Statale 106. Sul fronte giudiziario, l’Autorità competente, concluse le verifiche preliminari sulla dinamica del sinistro, ha ritenuto di non disporre alcun esame autoptico sul corpo del legale, concedendo il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari.

Il feretro, composto inizialmente presso la casa funebre dei fratelli Curia, è stato accompagnato da una folla commossa di amici e colleghi nel pomeriggio di ieri, alle ore 15:00, presso la chiesa di San Giuseppe per l’ultimo saluto. Due incidenti in meno di quarantotto ore, entrambi su tratti urbani della “Jonica”, riaccendono prepotentemente il dibattito sulla sicurezza di un’infrastruttura che continua a presentare un conto altissimo in termini di vite umane e pericoli costanti