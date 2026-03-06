Incidente sulla Ss107 a Casali del Manco: morto un uomo

1 minuto per la lettura

Un grave incidente sulla Ss107 a Casali del Manco: Nello scontro tra due auto un uomo è morto e l’altro è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

CASALI DEL MANCO (COSENZA)– Un nuovo dramma si è consumato questa sera 6 marzo 2026 sulla Strada Statale 107 “Silana Crotonese”. In un violento impatto tra due vetture avvenuto al chilometro 72,300, nel territorio di Casali del Manco, un uomo 57enne originario di Donnici è morto sul colpo. Lo scontro ha coinvolto una Suzuki Swift e una Fiat Punto, trasformando un tratto dell’arteria cosentina in uno scenario di lutto e soccorsi frenetici. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto tra le due auto è stato talmente violento da non lasciare scampo all’uomo che si trovava alla guida della Suzuki Swift. Nonostante i soccorsi, per il conducente non c’è stato nulla da fare. L’altro automobilista coinvolto, al volante della Fiat Punto, ha riportato ferite e traumi. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di San Giovanni in Fiore per ricevere le cure necessarie.

SOCCORSI INTERVENUTI NELL’INCIDENTE A CASALI MANCO E SS107 PARALIZZATA

Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza. I vigili hanno messa in sicurezza dei veicoli e supportato nelle operazioni di soccorso. Insieme a loro, i sanitari del 118. I Carabinieri, che hanno avviato i rilievi per accertare le responsabilità e le cause del sinistro. Sul posto anche il personale dell’Anas. La Strada Statale 107 è rimasta bloccata in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi e la pulizia del manto stradale, con pesanti ripercussioni sul traffico tra Cosenza e la Sila.